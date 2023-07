Los invitados al espacio fueron los cómicos Camilo Sánchez y Camilo Pardo, más conocido como ‘el Mago’, quienes tocaron varios temas relacionados con su actividad en redes sociales, donde suelen hacer humor negro y comentarios subidos de tono.

En ese sentido, ‘Juanpis González’ preguntó sobre la polémica que giró en torno a ellos por las burlas que hicieron de la muerte de la DJ bogotana Valentina Trespalacios, víctima del estadounidense John Poulos, su novio y quien viajó a Colombia para matarla por aparentes celos.

Inicialmente, las explicaciones fueron dadas por Camilo Pardo, que dijo no entender por qué había críticas para ellos y se le daba tanta importancia a un comentario.

“Nos pasa que se vuelven más importantes nuestros chistes que la tragedia. ¿Eso cómo puede ser? Pónganle atención a la noticia y no a nosotros, que somos comediantes y ya”, justificó el popular ‘Mago’.

Luego de la argumentación de Camilo Pardo, ‘Juanpis’ hizo énfasis en el caso de Valentina Trespalacios, ante lo cual fue Camilo Sánchez el que tomó la palabra con un apunte bastante crudo.

“La gente perdió la cabeza con ese chiste”, manifestó en tono jocoso y con evidente doble sentido.

Y aunque el público presente no aguantó la risa, ‘Juanpis’ no entró en el juego y asumió el tema con seriedad, como muy pocas veces lo hace durante su ‘show’, ya que suele ser irreverente y políticamente incorrecto.

“Unos se ríen, otros no. Pero hay una familia escuchando esto. ¿Ustedes ven esto y dicen: ‘Somos noticia’?”, preguntó el anfitrión. Pero Sánchez siguió firme en su posición.

“Yo quisiera que todos se rieran de mis chistes, pero si la familia sufre, yo me siento mal. Quisiera que la mamá de ella sonriera, así fuera algo muy cruel. Pero no puedo dejar de hacer los chistes porque hay un porcentaje de gente a la que esto le gusta”, explicó.

Pero ‘Juanpis’ replicó: “¿Usted sabe que hay una familia?”. No obstante, Sánchez se reafirmó: “Eso no lo sé en el momento de hacer el chiste, pero espero que la familia me vea porque en otros casos hay gente que me dice: ‘Gracias porque no había podido reír del tema’”.

Por último, Sánchez cerró el asunto compartiendo la posición de su compañero: “No podemos ser los malos cuando el malo es el asesino. El chiste pueden no verlo”.

En video, el particular cruce (minuto 1:11:04):