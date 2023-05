Sin lugar a dudas, la película ‘La vendedora de rosas’ marcó a toda una generación en Colombia por la crudeza de la historia y la realidad en la que vivían los actores que participaron en ella.

Un claro ejemplo es Lady Tabares, protagonista del filme de Víctor Gaviria, quien salió de las calles de Medellín gracias a su papel en la película y alcanzó cierto tipo de reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Así luce Judy, de ‘La vendedora de rosas’; volverá al cine

Así pues, a través de las redes sociales se conoció qué pasó con la actriz que interpretó a uno de los personajes icónicos de esta película: Judy, amiga de Mónica.

Se trata de Marta Correa, quien hizo famosa a Judy por la frase “Fu** you men, gonorr…”, y quien reapareció en TikTok anunciando sus nuevos proyectos.

“Hola, parceros, ¿cómo están? Mi nombre es Marta Correa, como muchos me recuerdan, Judy, ‘Fu** you men, gonorr…’. Un saludo muy especial para todos los de mis redes, los que me están apoyando”, dijo la mujer, que no pierde su esencia y conserva los mismos rasgos desde que actuó en la cinta que se estrenó en 1998.

De hecho, Correa explicó que incursionó en el mundo de las redes sociales en donde subirá contenido distinto para sus seguidores, y también retomará el cine, puesto que participó en un proyecto del que no especificó el nombre.

La reaparición de la actriz en la plataforma de videos cortos causó revuelo y provocó un sinfín de comentarios entre los internautas, quienes escribieron que “está igualita”, “no cambia”.