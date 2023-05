La famosa actriz Cristina Campuzano denunció a través de sus redes sociales una desagradable experiencia en reconocido sitio turístico de Colombia, muy cerca de la capital colombiana.

Se trata de Villa de Leyva, municipio de Boyacá donde se ofrecen diferentes atracciones, tales como senderismo, cuatrimotos, entre otros. La artista se mostró decepcionada con los operadores turísticos y afirmó que muchos no prestaban el servicio legal y de seguridad.

La actriz confesó que, durante su paseo, no le dieron facturas, los vehículos que contrataron se vararon, debieron llevarlos a oscuras y no hubo respuesta alguna. A su vez, cuestionó a las autoridades, pues no hay regulación allí, y más aún en un sitio “al que van jóvenes, adultos y niños”.

“Ojo, no les recomiendo ir a aventura de @pozosazulesoficial hasta que hagan las cosas de manera profesional, legal y responsable”, expresó Campuzano.

La exparticipante de ‘Masterchef’ detalló que alquiló unos ‘buggies’ con un grupo de primos, pero no llenaron sus expectativas, pues se vararon y se tuvieron que devolver al anochecer, sin luz.

