Por eso le enviaron una citación, tres veces, para que fuera a un campamento guerrillero, pero la artista se resistió e incluso se fue unos días del corregimiento de Nutibara (donde residía) a Medellín a buscar ayuda, infructuosamente, le contó a Vea.

Al volver a casa, se encontró a varios guerrilleros en la sala; su mamá “quedó congelada”.

“Me devolví porque ya no tenía un peso. Pensé que mi nombre ya no estaba en la lista […] Me dijeron que iban por mí, porque ya llevaba la tercera boleta y lo que debían hacer era matarme, pero que el jefe me quería viva”, relató la famosa en la revista.