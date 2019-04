View this post on Instagram

Hoy es un buen motivo para agradecer porque existes, porque naciste, porque te conocí y por acompañar mi vida. Espero que los años que estén por venir sean maravillosos y llenos de felicidad. Le pido a Dios por tu salud, que te regale muchos éxitos, que siempre te colme de paz y felicidad. Para ti siempre mis mejores deseos vida❤️🙏🏼💋💋🎂🎂🥳🥳🥳🎉🎉🎉🎉 FELIZ CUMPLEAÑOS 🎁🎊🎉 @ivancalderonz Gracias por tanto❤️🙌🏼