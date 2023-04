El año pasado el reguetonero se vio involucrado en un escándalo, luego de que una joven de raíces colombianas asegurara públicamente que estaba esperando una bebé de él.

(Vea también: Christian Nodal dejó México para dar siguiente paso con Cazzu: “Él vive conmigo”)

La mujer, identificada como Melissa Vallecilla, dijo en su momento que ambos habían sostenido una relación sentimental mucho antes de que él conociera a Yailin, madre de Cattleya —la otra hija de Anuel—.

Aunque él inicialmente negó todo, incluso pidió una prueba de paternidad que arrojó el 99 % de compatibilidad, finalmente terminó por reconocer que sí es el padre de la niña, cuyo nacimiento se dio en junio de 2022.

Qué dijo Anuel AA sobre su hija con Melissa Vallecilla

La confirmación se dio este lunes por medio de una publicación de Instagram, en la que el reguetonero habló por primera vez de Gianella Gazmey Vallecilla —nombre de la bebé— como su hija.

En una imagen en la que aparece junto a su primogénito y único varón, Pablo Anuel, el cantante dejó claro que el menor tiene “dos hermanitas” y que pronto las conocería.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

En los comentarios, Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real del puertorriqueño, se abrió con sus seguidores y dejó claro que no abandonaría a ninguno de sus hijos.

“No puedo ni dejaré nunca una hija abandonada. Nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo… mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. [Gianella] Es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más desde que vi a Catta [Cattleya] por primera vez, ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija”, escribió el artista, exnovio de Karol G.

Lee También

En el mismo texto, Anuel AA aprovechó para explicar cómo ocurrieron las cosas con la colombiana y negó que ambos hubieran sostenido una larga relación.