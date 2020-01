View this post on Instagram

Me cuesta un poco postear esta foto: 1. A nadie le gusta ser juzgado y menos en cosas que generen inseguridades 2. Me es difícil reconocer lo deteriorado que se ve mi cuerpo cuando no como lo que debería, cuando me dejo ganar por los pensamientos del TCA y pierdo demasiado peso 😔 Ha sido una lucha de años pero desde agosto del año pasado decidí hacerme cargo de mi y con disciplina SUBIR DE PESO! Si, no todo el mundo hace ejercicio para bajar de peso (aunque es a lo que más le dan info) . A mi , por salud me toco subir 4 kilos y quien sabe si sea suficiente ( tal vez será más hasta que mis hormonas se Normalicen), Pero quiero contarles que en este punto ya no le tengo miedo. Subir de peso también es salud y armonía con el cuerpo , es comer lo que te toca para estar saludable … no todos tenemos las mismas metas! 👌🏼💫 ¿ cual es la tuya? #motivacion #tcarecovery #motivation