El desafío se lo propuso Daniela a Andrés Cepeda ya que fue el único de los tres jurados que se volteó para elegirla, y por eso la niña, de 11 años, le pidió que adivinara a qué película pertenecía la canción que iba a interpretar: ‘Un mundo ideal’.

Cepeda, entre confundido y sorprendido, buscó ayuda con la mirada en su colega Natalia Jiménez, que en voz baja le dijo que se trataba del musical de ‘La bella y la bestia’.

El jurado colombiano, autor de éxitos como ‘Besos usados’ y ‘Tengo ganas’, se fue confiado para el escenario y dijo que iba a “actuar” el musical junto con la niña, y Jiménez le dijo que ahí estaba la bella.

“Aquí está la bestia”, agregó Cepeda mientras abrazaba a Daniela, pero su colega lo interrumpió para advertirle del error.

“Espérate, tú. Que yo me he dado cuenta de que eso no es ‘La bella y la bestia’, eso es ‘Aladdin’”, dijo Jiménez, apoyada por su compañero Jesús Navarro.

Cepeda, que sabía que había quedado en fuera de lugar con su comentario, apenas atinó a preguntar: “¿Entonces yo qué vengo siendo acá? ¿La lámpara? Yo creo que mejor me quedó de bestia, porque me equivoqué y no la supe”.

Luego, simulando un susurro, le dijo a Jiménez: “Me soplaste mal”.

La situación desató risas entre los jurados de ‘La voz kids’, y usuarios en redes sociales no desaprovecharon el momento para burlarse de Cepeda y para elogiar la broma de su compañera, pues aseguraron que eso demuestra que los tres se la pasan muy bien en el programa.