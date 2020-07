green

“Yo no tengo una relación estable porque los manes tengan o no plata. Yo no necesito a un man que le reste a mi vida, al contrario, tú cuando buscas a una persona, buscas algo que te sume y que te deje ser tú”, confesó la bailarina en su red social.

Explicó que en este momento de su vida personal y profesional necesita a alguien que le brinde un apoyo y la deje ser ella, no alguien que se convierta en un obstáculo para sus sueños, además, dejó en claro que la parte económica no es un factor para estar con una persona.

En vivo enfatizó que hasta el momento nunca ha necesitado a un hombre para salir adelante, y que por el contrario todo lo que tiene lo ha conseguido ella sola. “Todo lo que he logrado, lo he logrado por mí, con chisme, sin chisme, lo he logrado y aquí estoy. No atraco, no mato, no hablo mal de nadie y todo lo hago con amor”, indicó.

La influenciadora dejó claro que para ella un noviazgo debe ser como una sociedad y habló también de lo que espera de su pareja, pues según comentó cuando está en una relación da la misma cantidad de interés y amor que ella siente que le están dando. “Para mí tiene que ser como un negocio, es una sociedad de parte y parte, tú das el 50% y yo también”, concluyó diciendo.