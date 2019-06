View this post on Instagram

No se ni por donde comenzar… Querido Jota: Gracias por tu inmensa generosidad, por tu cariño sincero, no había una sola conversación contigo en la que no me quedara una enseñanza y hoy nuevamente nos das otra acerca de la fragilidad de la vida que no dimensionamos. Contábamos los días para tu regreso, la televisión sin ti era extraña; los pasillos del canal sin tu alegría y honestidad no eran los mismos. Sabes algo? He extrañado mucho nuestras conversaciones en el parqueadero antes de salir, las veces que te bajabas del carro a resolver el mundo de la televisión después de un largo abrazo, no había un solo día que no tuvieras una idea que fuera de la mano con la nueva era de la industria. Se que te quedaron proyectos en tu estudio que guarda los mayores tesoros… Nunca me cansé de decirte que eras el mejor entrevistador que había conocido, el mejor conversador aunque me quedaste debiendo la hipnotizada. Siempre de la mano de Neth, siempre hablando como el padre más orgulloso de María José y Simón… siempre comportándote como un papá y maestro con la gente que llevabas en tu corazón. Gracias Jotica, jamás olvidaré que en un momento muy difícil de la vida me hiciste leer la insoportable levedad del ser, no tengo como agradecerte como me defendiste infinitas veces, como me protegiste cuando tenia a Luna en mi barriga, tú cariño hacia mi familia…Gracias Jota Mario Valencia por tu gran corazón, gracias Jota porque no hay ni habrá alguien como tú en la televisión. Perdimos nosotros, pero ganaron tus aliados de siempre los ángeles…