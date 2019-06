Según explicó Juan Ricardo Lozano en la más reciente transmisión de ‘La Luciérnaga’, el fallecido presentador le envió un audio el martes, que debió ser el 28 de mayo, puesto que el 4 de junio ya se encontraba internado bajo un coma inducido en el hospital de Bocagrande, en Cartagena.

“Mi querido Juan Ricardo, un abrazo enorme. Me alegra mucho que me escriba para saludarme. Espero que no haya creído el cuento de ‘La Negra Candela’, eso no es cierto; hasta el momento, hoy martes, a esta hora que te estoy hablando, son las 10 de la mañana, a mí nadie me ha ofrecido nada”, fueron las palabras de Jota Mario.