Cuando ando “bajanoteada”, hago una lista mental de 5 cosas por las que estoy agradecida… y se me pasa. Así que GRACIAS GRACIAS GRACIAS por mi trabajo y por mis compañeros de aventuras en este nuevo reto laboral; por la posibilidad de ir al gimnasio a entrenar, y que para mí sea un placer y no un sacrificio; por el helado de chocolate y todo lo que tiene chocolate y que me como sin culpa porque #amielchocolatenomeengorda ; por mi mamá #LaNiñaChipy y el ejemplo de fortaleza y positivismo que me da todos los días; por mi perra #Ananda por estar siempre. Hoy no sólo hice la lista mentalmente, sino que armé un álbum con ésta, y lo quise compartir. #GRATITUD