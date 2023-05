De esas parejas famosas que trabajan en ‘Pálpito’, la inteligencia artificial del ChatGPT tiene una información errónea, pues en mayo de 2023 aseguró que Ana Lucía y Jorge ya no están juntos.

Al preguntar en el chat por la actriz, sus parejas y sus trabajos, hay un punto en el que responde que Cárdenas sí fue esposo de la ex de ‘Jeringa’ de ‘Sábados felices’, pero que desde 2012 están separados, hecho que no es real, pues la misma pareja ha mostrado en sus redes sociales que su larga relación continúa.

“Sí, Jorge Cárdenas y Ana Lucía Domínguez estuvieron casados durante algunos años. Se conocieron en 2003 en la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’, donde interpretaron a los personajes de Libia Reyes y Aníbal Acevedo. Su relación inició en ese entonces y en 2010 contrajeron matrimonio. Sin embargo, en 2012 la pareja anunció su separación y posteriormente su divorcio. Desde entonces, ambos han seguido con sus carreras profesionales y sus vidas personales por separado”, es lo que afirma, textualmente, el chat de Open AI.

El de la separación no es el único error que hay en esos datos de la inteligencia artificial de Open AI (también disponible en WhatsApp) sobre Ana Lucía Domínguez. En la conversación, igualmente, hubo un momento en que la IA se equivocó en los detalles de cuándo inició la relación y al decir que la famosa hizo el papel de Jimena Elizondo en ‘Pasión de gavilanes’, cuando en realidad fue Libia Reyes y Ruth Uribe (la primera era la hermana de los Reyes, que tuvo una relación con Bernardo Elizondo, y la segunda, la novia de Antonio Coronado).

Cómo se conocieron Ana Lucía Domínguez y su esposo

“Se conocieron en 2003 en la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’, donde interpretaron a los personajes de Libia Reyes y Aníbal Acevedo. Su relación inició en ese entonces”, dice ChatGPT. No obstante, en los registros de Jorge ni siquiera se evidencia que haya participado en esa novela (en la que sí actuaron su esposa Ana Lucía y su ex Paola Rey —la verdadera Jimena Elizondo—), y al decirle a esa inteligencia artificial que él no trabajó ahí, lo corrige.

Asimismo, en una declaración de Ana Lucía y su marido, ellos relataron que su relación, en realidad, comenzó luego de una fiesta. Resulta que, según contaron en el siguiente video de ‘Se dice de mí’, ambos coincidieron en un sitio de rumba de Bogotá. Su encuentro fue inesperado, pues la actriz que encarnó a Camila en ‘Pálpito’ se cayó y terminó en brazos de su ahora esposo.

Luego del incidente se pusieron a hablar y ella le confesó que acababa de terminar con su pareja, mientras que él le respondió que llevaba pocos meses sin novia. Siguieron en contacto y saliendo hasta que se hicieron novios.

¿Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas casi se separan por ‘infidelidad’?

El detalle también lo contaron los famosos en el citado programa de Caracol (como se escucha en la grabación de esta nota) e indicaron que todo empezó cuando una periodista afirmó que él le estaba siendo infiel a ‘Ana Lu’ con otra actriz.

Jorge negó todo e incluso le dijo a su pareja que podía preguntarles a sus compañeros de la producción en la que supuestamente le fue infiel.

Al final, se dieron cuenta que todo aparentemente había sido una mentira y dieron a entender que gracias a la confianza que se tienen no tomaron la decisión de separarse por ese cuento y hoy se mantienen juntos y seguros de seguir su amor, al punto que, en 2022, anunciaron que querían casarse nuevamente.