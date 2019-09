Ante la avalancha de comentarios negativos que recibió por hacer el ‘show’ con apenas un brasier cubriendo su torso, la artista decidió responderle a todos aquellos que no están de acuerdo con su vestimenta, quienes le han dejado varios mensajes denigrantes.

“Estaba en un toque al lado de la playa de Necoclí. […] A mí se me dio la gana de ponerme eso; ¿quién me dice que no me lo ponga? ¿Acaso estoy robando? ¿Le estoy quitando plata a usted? ¿Le estoy pidiendo ropa? Si usted quiere, yo acepto donaciones”, explicó en sus historias de Instagram, que luego fueron compartidas por Blog Vallenato.