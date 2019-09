“Qué tal esta foto tan divina que le hizo @jets.ph a mi mono hermoso”, empezó escribiendo fiallo en el post de la imagen, pero lo que no esperaba es que una de sus seguidoras recibiera este apodo como algo negativo.

“Ve, por qué le decís mono si él no es mono, y a tu hija le decís mi negro, ¿qué es eso?”, fue lo que le escribió la usuaria, y Andreina no dudó en responderle: “¿Cómo tendría que decirles? ¿A gusto de quién? Si la mamá soy yo“. Además agregó después: “[…]Siempre lo he dicho, a la gente hay que dejarla hacer lo que se le dé la gana, pero no con uno“.

Ante dicho cruce de mensajes, que ya no existen en la plataforma porque fueron eliminados, varios usuarios aprobaron la postura de Fiallo y reconocieron el hecho de que cada madre decide qué apodo cariñoso le pone a sus hijos.

Incluso, en la más reciente emisión de ‘Lo sé todo’ hablaron del tema: Alejandra Serje confesó que llama ‘Coco’, ‘Jerito’ y ‘Princesa’ a sus pequeños, mientras que Marbelle aseguró que a una de sus hijas le dice ‘Rata’, y esto no tiene una connotación negativa, sino que se trata de un apodo muy cariñoso y que solo ellas entienden el por qué.

