En las últimas semanas, Ana del Castillo ha dando de qué hablar por distintas situaciones. Primero al admitir que asistió a una parranda llevada a cabo en el pabellón de extraditables del centro carcelario La Picota, ubicado en Bogotá.

Y más recientemente, al ser agredida durante un concierto que ofreció en el FestiMaría en El Carmen de Bolívar. Mientras la artista se encontraba interpretando uno de sus temas, una persona del público le lanzó un objeto golpeándola en la cabeza.

Ahora, la cantante, de 23 años, aseguró estar pasando por un mal momento a cuenta de terceros que estarían buscando perjudicar su carrera musical.

“Malintencionados” cerraron la cuenta de YouTube de Ana del Castillo

A través de las historias de su Instagram, la intérprete contó que este fin de semana lanzaría su nueva canción ‘Boja’, pero le ha sido imposible porque su canal oficial de YouTube fue cerrado.

“Ayer iba a salir la canción ‘Boja’, hice todo lo posible, pero no, hay que esperar porque me cerraron el Youtube”, manifestó Ana del Castillo.

Asimismo, la artista insinuó que detrás de dicho cierre hay personas malintencionadas, y que, además, sabía de quiénes se tratan.

“Yo sé quiénes son, igual, el lunes va a salir boja quieras o no quieras ¿oíste? Y sé que tú vas a ver esta historia porque a la única persona que le hicieron esa maldad de cerrarle el YouTube fue a mí. Pero no te preocupes, al que le van a dar le guardan y si está frío se lo calientan”, expresó.

Finalmente, indicó que hará lo que sea para lanzar su tema lo más pronto posible. “Cualquier cosa, si no me resuelven abro un YouTube diferente porque no puedo usar mi nombre Ana del Castillo”.