Los presentadores y ‘la Diva’ se encontraban con el chef Juan Diego Vanegas para preparar una receta italiana de pasta pomodoro, pero el humorista empezó a ‘meter la cucharada’, se le acercó a Amparo y ella le preguntó con sarcasmo: “¿Quién te llamó, ‘Jhovanoty’?”.

Enseguida, y sin titubear, la actriz se levantó de su silla y lo sacó del cuadro del ‘set’, pues su molestia debido a las intervenciones de ‘Jhovanoty’, por este y en anteriores programas, ya era muy evidente.

“A mí nadie me saca, Amparo”, respondió el humorista.

Minutos después, ‘Jhovanoty’ se acercó nuevamente a la caldense y se lavó las manos en la cocina de Juan Diego. La actriz le comentó: “No se lave las manos aquí”, a lo que él, con tono regañadiente, dijo: “No, Amparo, no sé si esto es personal, nada le gusta”, usando las mismas palabras de la exparticipante ‘Celia Cruz’ en contra de Grisales.

El humorista le dijo a la hermana de Patricia Grisales: “Me voy a quedar quieto aquí al lado de él [Juan Diego Vanegas]”. Amparo le respondió: “Al lado de él no, porque yo estoy al lado de él”.

Finalmente, el comediante le reiteró: “Me voy a quedar quieto, Amparo, pero la sección pierde sabor”, y ella contestó: “El sabor lo tenemos todos”.

Esta no es la primera vez que Amparo y ‘Jhovanoty’ tienen algún desencuentro. El 22 de agosto, la famosa explicó en el matutino que en ocasiones sus interacciones con los concursantes pueden tornarse intensas como parte de su manera de defenderse, pero el humorista le refutó.

“No, pero Amparo, usted a veces es pasadita con la gente”, afirmó el comediante, a lo que Grisales preguntó la razón de su comentario. Allí él puso un ejemplo: “Usted le dice a un ‘man’: ‘Quítese las gafas’, [y al verlo le responde]: ‘Ay no, póngaselas que está muy feo’. Y pues a mí me dicen eso y yo me siento”, explicó.