“Me dolió dejar mi casa, a mi mamá y a mi hermanita”, manifestó Joaquín en una grabación que hizo para Tik Tok —donde tiene 2,2 millones de seguidores—, y en seguida añadió:

En otro video, el joven—que es más conocido como ‘Juakin’— agregó que personas “muy malas” también le hicieron perder su cuenta de Instagram. El ‘tiktoker’ expresó que si bien eso fue “duro” para él, sobre todo por los años de trabajo perdidos que eso significaba, no se iba a dejar caer.

‘Juakin’ indicó que quiso contarles esto a sus seguidores para dejarles la enseñanza de que hay que levantarse ante cualquier situación difícil.

“Esas personas malas nos hicieron perder años de trabajo, años de esfuerzo en esta hermosa familia, pero ¿yo me caí?, ¿yo me eché a la pena y dejé de hacer videos? No, al contrario: me motivé y dije ‘vamos a esforzarnos'”, comentó el ‘tiktoker’.