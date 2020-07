La gata había arañado a su dueña poco antes de que se fuera a descansar y en la noche le lamió la herida, informó News.com.au.

De acuerdo con el medio, las lamidas de la gata hicieron que la mujer contrajera meningitis bacteriana. Esta es una infección “muy grave” que puede causar la muerte o una discapacidad permanente, “como daño cerebral, pérdida auditiva y dificultades de aprendizaje”, explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Daily Mirror reportó que la australiana alcanzó a ser llevada al hospital Box Hill, en Melbourne, pero falleció luego de estar 9 días en coma.

“Estuve en shock por un buen par de semanas. Intenté no odiar a la gata, pero me senté con ella —tratando de ser amable— y también me rasguñó sin razón”, comentó la hija de la víctima, según el diario británico.