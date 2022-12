Vicente Fernández partió hace un año, provocando gran tristeza entre sus seguidores. El Charro de Huentitán, que tenía 81 años, estuvo casado durante casi 58 con María del Refugio Abarca, ´Doña Cuquita´, y con ella tuvo tres de sus cuatro hijos, Vicente Jr., Alejandro y Gerardo.

Precisamente el segundo de ellos, conocido en el ámbito artístico como ´El potrillo´, y quien debutó hace 30 años en la escena musical, con su primer trabajo discográfico, que lleva su nombre, no se había referido en público a la muerte del ´Charro de Huentitán´, ni a sus sentimientos, sobre todo ahora, que se cumple un año del deceso del ídolo de México.

Fue justamente en una charla con el programa Teleshow, en la que se refirió a sus planes artísticos, su vida en pandemia y su rol como padre y abuelo, que el intérprete de Sin tantita pena confesó lo que siente.

“Creo que te acostumbras. No lo vas a sobrepasar; creo que es algo con lo que te acostumbras a vivir. En un principio, pues lo que pasa es que extrañas a la persona, extrañas físicamente a esa persona…te das cuenta que no lo vas a volver a ver, que no va estar en tu vida nunca más. Y es que es fuerte tener que aceptar que ya no va estar esa persona importante en tu vida”.