Más de un mes después de la polémica ruptura entre Westcol y Aida Victoria Merlano, la creadora de contenido hizo pública la actualidad de su relación y cómo terminó todo después de una supuesta infidelidad y otros videos que se viralizaron en redes sociales de ellos juntos durante la Copa América y más espacios.

Y es que desde que inició toda la controversia porque el ‘streamer’ habría coqueteado con otra mujer mientras era novio de Merlano, su separación ha dado mucho de qué hablar; él la ha llamado durante sus transmisiones en vivo y ella, fiel a su estilo, ha hablado ‘sin pelos en la lengua’ sobre los momentos en los que compartieron el mismo espacio.

Lo único definitivo es que, según la barranquillera, su noviazgo terminó definitivamente, pero en una reciente dinámica de preguntas y respuestas, explicó con detalles cuál es la verdad de su vínculo con el antioqueño.

“¿Qué pasó con West? Lo mismo que siempre les he dicho, yo lo único que no quería es que mi relación terminara de forma caótica”, inicio Merlano. “Fue una relación en la que amamos tanto y dimos tanto, que no queríamos terminar convertidos en el enemigo público del otro”, agregó.