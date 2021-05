Aída Victoria Merlano usó la herramienta ‘Hazme una pregunta’ de la red social para interactuar con quienes la siguen y allí surgió la duda.

Sin preámbulos, un usuario de Instagram le soltó el interrogante: “¿Y tú papá quién es?”.

Ella se lo tomó con mucho humor, aunque es una pregunta que muchos se hacen, pues solo acostumbra a hablar de su mamá, la prófuga excongresista Aída Merlano.

De inmediato, simuló estar llorando, como en un drama de novela y dijo, a manera de chiste: “No lo sé”.

Luego, aclaró por qué no habla de él: “Mentiras. No le gustan las redes, por eso nunca lo saco. Pero por ahí anda”.

Posteriormente, sacó otra historia sobre el mismo tema. En esa ocasión dijo que, contrario a lo que muchos piensan, sí tiene a su padre.

“¿Por qué la gente cree que porque yo solo hablo de mi mamá es que no tengo papá. ¡Sí tengo papá! Que no me quiera es otro tema”, volvió a bromear.