Aída Victoria Merlano interactuó con sus seguidores en Instagram a través de la caja de preguntas que habilitó en sus historias. Uno de sus seguidores le escribió a la barranquillera: “¿No quieres tener hijos?”, y ella confirmó que la suposición que tenía el internauta era cierta.

Merlano fue contundente al señalar que no tiene el mínimo deseo de ser madre y recordó la reflexión que hizo hace varios días Lina Tejeiro sobre ese tema. En aquella ocasión, la actriz aseguró que el llanto de los niños era un anticonceptivo eficaz, algo por lo que fue ampliamente criticada.

Tal fue la ola de señalamientos que recibió Tejeiro que ella decidió responder pidiéndoles respeto a sus seguidores por ese pensamiento que tiene. “Yo solo digo que ver ese tipo de situaciones me hace pensar en que no quiero tener hijos y, que no quiera tener hijos, no está mal. Bajen las armas”, declaró en esa oportunidad la actriz.

Merlano se pronunció en un sentido similar al de la famosa llanera y sobre la pregunta que le hizo su seguidor de por qué no quería tener hijos respondió: “Es verdad. De pronto un día me brota la vaina y yo digo: ‘Epa, tengo la vena maternal’. Es que ser padre es una responsabilidad muy grande“, expresó la costeña en la primera parte de su respuesta.

Acto seguido, Merlano recordó las palabras de Tejeiro. “El otro día Lina Tejeiro hizo un comentario con el que yo coincido. La gente es tan hipócrita. Como algo no es políticamente correcto, entonces lo piensan pero se lo tragan. Uno ve niños portándose mal y eso es un método anticonceptivo porque uno entiende que no tiene paciencia para eso. Yo no tengo paciencia para los niños y lo digo abiertamente. Los padres que me siguen son unos valientes“, concluyó.

Este es el video del momento en el que Merlano entregó sus motivos para no ser mamá: