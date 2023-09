En diálogo con Eva Rey, Merlano Manzaneda se refirió a la situación de ambos hermanos, que viven realidades diametralmente opuestas en la actualidad.

Del excongresista Arturo Char, negó sentirse aliviada después de que fuera capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia, diciendo que eso no le regresará a su mamá:

“No, si fuera porque por meterlo preso a él sacaran a mi mamá, yo me alegrara, hiciera una fiesta [sic]”, comentó.

(Lea después: Arturo Char fue presentador de famoso programa de Telecaribe; pocos lo notaron)

Y es que la captura se debió a los señalamientos por presuntos delitos electorales hechos por Aída Merlano, cuyo escándalo involucra especialmente a la familia Char.

El otro tema que contestó Aída Victoria Merlano es la aspiración del hermano de Arturo, Álex Char, quien también quiso ir por la presidencia en las elecciones del año pasado.

Lee También

Eva también le preguntó si se ha encontrado con alguno de los miembros del clan Char y ella lo negó: “No es como que ellos vayan al mercado, esa gente anda en su mundo”.

También descartó que hubiera cuestionado los gustos de su madre en materia de pareja: “Los míos no es que sean los mejores”, dijo, y le reconoció algo al ahora candidato a la alcaldía de Barranquilla en ese sentido:

“[Álex Char] no es feo, perdóname, no lo es”, dijo. “Yo no le cuestiono sus gustos”.