Aída Victoria Merlano es una mujer que siempre está dando de qué hablar por sus ocurrencias en redes sociales. La famosa se ha encontrado en el ojo del huracán varias veces, pero ha salido victoriosa de diversas polémicas.

Ahora, la creadora de contenido ha sido centro de los comentarios por unas recientes historias de Instagram en las que asegura, volvió a pasar por el quirófano. De acuerdo a lo contado por la influenciadora, quiso realizarse una lipopapada.

En las imágenes se le puede ver en el quirófano, pero también, empezando con su recuperación. Eso sí, la famosa se cubrió su rostro para que sus seguidores no la pudieran ver todavía.

Pero conversando su humor de siempre, hizo varios chistes respecto al tema y hasta se burló de ella misma. “¿Me quieren ver para burlarse, verdad? Me caen mal. Mentira”, escribió en una historia.

Los comentarios no se han hecho esperar, e incluso, varios le han preguntado si es verdad esta cirugía o si simplemente se trató de una de las tantas bromas que suele hacer en su Instagram.

Luego de conocerse que Jhonny Rivera estaba saliendo con una mujer menor (Jenny López), varios internautas comenzaron a preguntarle a Aída sobre el artista. Y es que muchos pensaron que era ella quien tenía un romance con el cantante.

“Don Jhonny y yo somos ‘repanas’, siempre lo hemos sido. Nunca, se los juro por mi vida, ha pasado algo con ese hombre. No me ha hecho ninguna insinuación, no me ha coqueteado y nunca me ha ‘tirado los perros’. ‘Full’ gente pensaba que era mi ‘sugar’. Ahí era donde yo decía: ‘Dios mío bendito’. Pero no, cero, absolutamente nada”, comentó.