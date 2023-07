Aída Victoria Merlano siempre tiene una opinión particular cuando hay polémicas o debates en redes sociales alrededor de la mujer y lo que comentan de ella. Y ahora, cuando se han dado tantos juicios por rumores y chismes de infidelidades a las que se prestan las mismas mujeres, la ‘influenciadora’ salió a dar su particular punto de vista.

Sin mencionar ningún caso puntual, pero tomando como base la cantidad de comentarios que denigran al género femenino y que son emitidos por sus pares, la hija de la polémica excongresista Aída Merlano se puso en el papel de psicóloga y lo compartió por medio de sus perfiles.

Aída Victoria Merlano, ofendida por mujeres que atacan a otras mujeres

Este fue el inicio de su llamativo análisis, apuntando a lo que viene pasando con sus congéneres y los juicios fuertes por su intimidad y sus relaciones: “Aprovechando que las redes sociales se han llenado de unas mujeres, destruyendo a otras mujeres que no conocen y que no les han hecho nada. Me parece el momento apropiado para soltarles este dato…”.

Para las que odian por odiar… pic.twitter.com/iWW2qNgjvB — AIDA VICTORIA (@aidavictoriam) July 27, 2023

Aída Victoria ha sido juzgada por otras personas debido a su estilo de vida, sus comentarios en redes, sus decisiones amorosas, la exhibición de su vida y hasta por los pecados de su familia. Por eso hizo tanto énfasis en los juicios que hacen de alguien que no conocen bien:

“Tus juicios vacíos hacia esas mujeres que no conoces, son un reflejo de una autoestima quebrada y de todas las frustraciones internas que tienen contigo misma por no ser la mujer que quieres ser”.

Y para concluir la reflexión, que puede aplicarse a cualquier caso de críticas y polémicas en las que se pone en entredicho el estilo de una mujer para vivir o relacionarse con los demás, la joven estudiante de derecho dijo que, según su experiencia, las críticas femeninas salen desde un deseo de frustración o querer ser ese sujeto al que están señalando: “Tu subconsciente, para protegerte, te hace creer que tu rabia es hacia otra mujer, pero es hacia ti misma. [Risas] ve a terapia”.

En los comentarios muchos se burlaron sobre esta teoría cercana a la psicología, otros la calificaron de filósofa, algunos también se sumaron a los que la señalan por su estilo de vida. Y por eso, ella siguió escribiendo comerciales en un hilo fuerte con ellas:

“Todo el tiempo se habla de cómo el machismo constriñe a las mujeres, pero si se ponen a pensar, entre mujeres somos mucho más crudas con lo que exigimos de la conducta de otras… en Latinoamérica, nos fascina juzgar a otras mujeres por su moral sexual. El machismo inflingido por hombres le queda en pañales a la presión de las expectativas y juicios de las mismas mujeres”.

Todas estas afirmaciones y mensajes siempre apuntaron a los comportamientos íntimos y privados, que terminan siendo ventilados, como la supuesta infidelidad del artista Rauw Alejandro, con una joven colombiana, a la cantante Rosalía.