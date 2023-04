Antes del escándalo de la excongresista Aída Merlano, con familias muy poderosas de la costa norte de Colombia, el nombre de Aída Victoria Merlano no era muy conocido. Pero después de esta situación, del escape de la política que estaba encarcelada y ante lo que supuestamente tuvo que ver su hija, la joven se volvió conocida en redes y medios de Colombia.

Y aunque en su perfil de Instagram empezó a llamar la atención por contenidos muy ‘picantes’, tanto con testimonios como por imágenes, no muchos la conocieron antes de toda esta coyuntura. Algunas personas han mostrado imágenes de antes de sus operaciones y tratamientos, pero ahora ella también ha hablado de ese “pasado oscuro”.

Aída Victoria Merlano mostró su antes y después de ser famosa en redes

En un video que subió a su perfil de Instagram, la ‘influenciadora’ quiso mostrar una foto de cuando estaba en la universidad, estudiando derecho, ella misma acepta que su cuerpo era muy diferente al de ahora. Pero lejos de hablar de cirugías o alguna intervención, afirmó que el tema fue cuestión de voluntad, alimentación y ejercicio:

“Amanecí con ganas de revelar mi pasado. Estas que están viendo acá eran mis nal&@5 en el colegio. Básicamente, lo único que había era esperanzas y sueños rotos.

Pero sin ir muy lejos, estas eran mis nal… hace dos años. Había algo, si lo ves, estaba saliendo algo”

En ese momento soltó uno de esos comentarios que la caracterizan y que la han hecho ganar seguidores por su autenticidad: “¡Qué ganas de ser garrapata pa’ treparme en ese perro, en ese perro cu…”. Y retomó el hilo de su video para hablar de que también había sacado piernas, sin buscar ser musculosa: “Ahora no tengo las superpiernas, pero para allá vamos. El hecho de que, por lo menos, se me vean… que se me marque esto, es un gran logro”.

Después mostró una foto de su cuerpo, tomada desde atrás y posando de perfil, en la que se ve que ve el gran cambio, respecto de la primera imagen del video y habló del hombre que la cambió:

“Eso no se logra entrenando, porque entrenaba ‘a lo idiota’, porque quería aumentar músculo, pero comía pa’ perder peso. Conocía a este hombre y me dijo: – Vea mi amor, le voy a mostrar lo que son resultados de verdad -”

Se trata de un entrenador ‘fitness’ que es conocido como ‘SantiFit’ y que ha tenido trabajo con varios famosos colombianos; Johnny Rivera, Luisa Fernanda W, el portero Santiago Castaño, entre otros.