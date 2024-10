Interpretando la canción ‘Tarde lo conocí’ de su considerado padrino musical Ómar Geles, la cantante barranquillera Andreína cautivó a los jurados en el ‘reality’ musical ‘La Descarga’ de Caracol Televisión, clasificando a la siguiente fase del concurso donde se elegirán los integrantes de los equipos liderados por Maía, Gusi, Marbelle y Santiago Cruz.

“Traté de no llorar durante la audición. Escogí la canción porque se convirtió en una bendición y el que era mi papá musical me decía que cada vez que la cantaba le recordaba a Patricia Teherán. Mi papá Ómar Geles se me adelantó , ese era el sueño que teníamos, estar aquí, pero siento que esta noche estuvo conmigo”, dijo Andreína durante la audición.

La cantante enamoró a los jurados en el tocadiscos de ‘La Descarga’ y confesó que Santiago Cruz la ponía nerviosa, por lo que el jurado de inmediato se acercó a ella y la invitó a quedarse en su equipo, sin embargo, deberá esperar la siguiente etapa del concurso para volver a encontrarse con el entrenador de la ‘Selección amarilla’.

“Desde muy pequeña he sido muy necia con el vallenato y, al igual que Patricia Teherán, yo insistía y le decía: ‘Maestro, una canción ¡Yo quiero trabajar con usted!’. Él me dijo en su momento: ‘Yo tengo mis propios proyectos, pero esa misma intensidad de Patricia la veo en ti, carajita. Te voy a presentar en Medellín, esa va a ser tu audición, y esa vaina tiene 20 mil personas. Si la pasas, de una yo te firmo’ (…) Cuando yo empecé a cantar él me interrumpió y me dijo que, al escucharme, sintió a Patricia cerca y por eso lo que le faltó hacer con ella lo quería hacer conmigo”, agregó Andreína.