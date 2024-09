Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

quien es la esposa de omar geles pulzoreapareció en redes sociales y contó cómo ha transcurrido su vida luego de cuatro meses del fallecimiento de su esposo Ómar Geles, compositor y Rey Vallenato 1989.

“Hoy decidí hablar con ustedes, porque sé que están esperando que yo aparezca por aquí y tengo mucho rato de no hacerlo. Decidí aparecer porque hoy es un día especial. Les he quedado debiendo compartirles los libros que estoy leyendo y quiero contarles muchas cosas de mi vida que estoy segura que quieren saber qué ha pasado conmigo estos 4 meses”, comenzó narrando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Ching | Origen Valledupar (@origenvalledupar)

(Le puede interesar: Latin Grammy tuvo emotivo gesto con Ómar Geles y sorprendió con decisión que tomó)

De acuerdo con Maren, no ha sido fácil afrontar la pérdida de su esposo, pero dice que Dios ha sido un pilar importante en su vida, además de una serie de libros que ha estado leyendo y que le han ayudado a sobrellevar su realidad.

“Estoy leyendo ‘Un año con Dios’, es un devocional diario, de verdad ha sido de gran bendición para mi vida. Me estoy leyendo otro libro, ‘Un día a la vez’ y de verdad tengo que vivir un día a la vez, obviamente ‘La Biblia’, desde el día uno estoy leyendo ‘La Biblia’, leo el Salmo 23 y el Salmo 91, no me acuesto si no leo esos salmos”, comentó.

Maren García anunció regreso de grupo musical de Ómar Geles

Maren reveló que Dios la “venía preparando” y que le regaló una “gran bendición”, algo que ella no estaba esperando y se trataba de reunir nuevamente al grupo ‘La Gente de Ómar Geles’. “Esto es un motivo de alegría, no me lo esperaba. Trabajar en lo que él hacía, eso de verdad llena mi corazón. Para mi esposito esto lo era todo, la música lo era todo en su vida. Ómar era demasiado apasionado por su música y yo no tengo ni idea de qué es hacer música. Ha sido un reto para mí, pero Dios es maravilloso y ha puesto las personas idóneas para que me ayuden en todo este proceso”, aseguró.

Lee También

Y agregó: “Gracias a él (Dios) se formó la agrupación ‘La Gente de Ómar Geles’ y hoy [sábado] 28 de septiembre tienen la primera presentación en ‘Andrés Carne de Res’ en Chía. Estoy muy emocionada por eso”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.