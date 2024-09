El 21 de septiembre se cumplieron 4 meses del sensible fallecimiento del cantautor y Rey Vallenato 1989, Ómar Geles. En redes sociales han compartido un emotivo video en el que Maren García, viuda de Geles, visita su tumba en compañía de su hija menor, Isabella.

En el clip se puede observar cómo Maren se acerca a la lápida, se sienta y pasa su mano derecha sobre la fotografía que está expuesta en el lugar. Su hija, Isabella, se sienta junto a ella y posa la cabeza en el regazo de su madre, mientras contemplan el rostro de Ómar .

Los internautas, amantes del vallenato y seguidores del compositor han manifestado su apoyo y solidaridad para con Maren y su familia.

“Le duele a uno que no lo conoció, ni me quiero imaginar a la familia”, “el dolor aumenta cada día más. Dios dale fortaleza”; “qué dolor verlos ahí, me parte el corazón en mil pedazos”, “Dios la siga ayudando mucho”, se puede leer.