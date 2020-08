El debate que se desató en Twitter fue porque Camilo Echeverry dijo en una entrevista que vivió en “un pueblito pequeño que se llama Montería”, y agregó que allí “el cantautor, el artista, no existe”.

Las palabras del artista terminaron de levantar ampolla cuando aseguró que en esa ciudad se destaca más la agricultura que el arte, lo que generó decenas de trinos en su contra, pues muchos no solo consideran que Montería no es un pueblo, sino que defienden su aporte a la cultura ‘a capa y espada’.

En el debate intervino Adriana Lucía, artista cordobesa nacida en Santa Cruz de Lorica, quien no solo defendió a Camilo diciendo que es un “pelao talentoso y un gran ser humano que estuvo tremendo descachado en una entrevista”, sino que aprovechó la polémica que levantaron sus declaraciones para destacar el trabajo de algunos artistas de su región.

La intérprete señaló que no la ofende que digan que Montería es un pueblo artesanal, porque sencillamente no tiene “idea qué quiere decir eso”, y, en cambio, sí le preocupa y entristece “el desconocimiento absoluto de la historia, la de nuestros cantautores que han resistido por años”.

A mí no me ofende para nada que digan que Montería es un pueblito artesanal porque la verdad no tengo ni idea qué quiere decir eso. Lo que sí me parece muy preocupante y triste es el desconocimiento absoluto de la historia, la de nuestros cantautores que han resistido por años.

