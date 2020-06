green

El punto de la conversación que quebró a la artista fue cuando le preguntaron por la marcha del 8 de diciembre organizada por diferentes cantantes y otros famosos bajo el nombre ‘Un canto por Colombia’, en medio de las manifestaciones que hubo durante el paro nacional.

“Ese día yo no lo voy a olvidar nunca en la vida. Pero debo decirte que pensé que nadie iba a ir, ahora ya lo puedo decir. En ese momento, los días previos a eso, vinieron una serie de ataques horribles, con bodegas incluidas y piezas y de todo, y medios de comunicación y encerronas en entrevistas… Lloré mucho [voz cortada], la pasé muy mal, la pasé muy mal esos días. La pasé bastante mal”, se escucha a partir del minuto 29:22 del video que aparece al final de esta nota.

Luego de recomponerse, Adriana Lucía recordó también cómo esa jornada le dio las fuerzas para seguir alzando su voz por los que no la tienen: “Cuando estaba en la marcha, como soy tan chiquita y estaba en la cama baja, no alcanzaba a ver. En un momento me subo a los escalones que hay ahí, y cuando yo vi a la gente me puse a llorar, no podía parar de llorar porque por primera vez sentí, no lo había sentido antes -yo pensé que yo salía a la terraza y me iban a matar, que iba a salir y me iban a tirar piedra de todo lo que se había dicho de mí- y cuando vi eso dije ‘wow, ahí una ciudadanía que quiere lo mismo que yo’”.

En su paso por ‘La tele letal’, la intérprete también habló del término mamerta con el que se refieren a ella, y casi cualquier opositor del Gobierno, al que le encontró significado hasta cuando lo usaron al lado de su nombre.

“Me han confundido mucho. He pasado por todas las escalas. La verdad, es que yo no conocía el término [mamerto]. En el El Carito (Córdoba), cuando yo era una pelada, mamerto era una persona mensa. Pero después me lo dijeron tanto, ahora en esta época, que yo dije: ‘Miércoles, la vaina como que no es por ese lado’. He pasado a ser guerrillera, castrochavista, mermelada, pero también me han dicho que tengo un pasado oscuro paramilitar. Me tienen un poco confundida”, dijo la cantante sobre algunos de los insultos que recibe en redes sociales.