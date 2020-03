green

Aunque la gente conoce a Clara por su carrera actoral, ella también estudió enfermería. Aunque nunca ejerció esa profesión, ella decidió hacerlo ahora para ser un refuerzo del personal sanitario en España en su lucha contra el coronavirus.

“No es tiempo de críticas, ni de competición política, ni de echarnos a la cara ciertas actuaciones, sino de aportar un contenido útil para que la situación sea mucho más llevadera para todos, y ayudar en lo que sea posible para que esta crisis pase lo antes posible y sin hacer más daño del que se está haciendo”, aseguró Clara a EFE.

La actriz tenía muy claro desde pequeña que quería ser actriz; de hecho, empezó a hacer teatro en el colegio y a estudiar música en la Escuela Municipal de su localidad, Navalmoral de la Mata. Sus padres, ambos pertenecientes al mundo de la salud, la animaron a que tuviera otra opción de trabajo por si acaso.

Y así es como la actriz, que alcanzó la fama internacional con ‘La Casa de Papel’, se fue a Madrid a estudiar enfermería: “Me encantaba la carrera, pero también la interpretación, así que decidí compaginar ambas cosas”, señaló. Ahora, tras demostrar su talento en la pantalla y en los escenarios, la actriz decidió hacerle frente a esta pandemia mundial.

“Nunca pensé que trabajaría de esto y mira, decidí ponerme la bata de enfermera. Básicamente, estoy haciendo esto por una cuestión ética y moral, no podía quedarme en casa de brazos cruzados sabiendo que se necesitaba ayuda y que hay gente que la está pasando realmente mal”, manifestó ella.

A pesar de haber estudiado enfermería, nunca la había puesto en práctica por lo que no fue fácil ubicarse en un centro médico:

“Me estuve informando un montón y haciendo muchas llamadas para ver dónde podía echar una mano sin que estorbara mucho, y al final di con un anexo del Hospital La Paz dedicado al cuidado de mayores”.

Clara agregó que esta es una experiencia que la “va a marcar mucho” porque hay “cosas que impactan, sobre todo, el ver cómo una persona se marcha, o que ya no puedes hacer nada más por alguien”.

Pero, a pesar de todo ello, la actriz sabe ver la claridad en momentos donde hay mucha oscuridad. “La verdad es que tengo unos compañeros excepcionales. No te juzgan si no sabes hacer algo, al contrario, te enseñan, te ayudan y te agradecen que estés al pie del cañón. Soy como una más en el equipo, no me he sentido indiferente”, concluyó.