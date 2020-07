View this post on Instagram

El motivo de mi ausencia!!! Un día sin esperarlo Dios me encomendó la misión más importante, que por lo menos hasta hora creo me ha encomendado, la hermosa tarea de ser mamá al comienzo fue difícil entender como lo lograría, realmente no creía estar preparada, pero bueno, entendiendo que el privilegio de esta misión no era negociable, acepte con valentía y por 8 largos y mágicos meses crecía dentro de mí un amor inesperado♥️,llego a este mundo mi hijo MATEO ADAMES NEISA @mateoadames1, quizás les tome por sorpresa esta noticia pues por decisión de mi novio y papà de Mateo decidimos desfrutar de este tiempo lejos de la vida pública, ahora creemos que es el tiempo para compartir con ustedes esta bello momento de nuestras vidas. 🙏 Agradeciéndole a Dios por haber soplado vida en mi vientre, por cuidar de él durante el tiempo de gestación, por permitirle nacer sano, por el milagro de vida que es nuestro hijo. Además, por la fortuna de papà que le regalo @alexadames1 un hombre ejemplar, integral en sus principios, tan perfecto en sus imperfecciones, tan amoroso y cuidadoso, un hombre que definitivamente refleja el amor de Dios en su vida. Agradezco a Dios por la vida de mi familia mi hermana @violeta.neisa 💜que amo, mi hermana @monyguzm24 👑mi hermano @alfonsoneisa mis padres @hormigadinamica100 @neisaedgar mi nueva familia extendida, mis amigos y amigas mis líderes y todas las personas han estado en este hermoso proceso la lista sería interminable. También quiero bendecir y agradecer a las doctoras 👩‍⚕️que me atendieron y me cuidaron, a cada enfermera🧑‍⚕️,agradezco que permitan que Dios use sus manos para traer vida a este mundo. El comienzo de una nueva historia…🤱🏻