Como mencionó Deadline, este jueves 16 de abril la cadena ABC removerá los sentimientos de sus televidentes, pues Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman y Lucas Grabeel recordarán uno de los temas más importantes de las cintas.

‘We’re all in this together’, canción que fue una de las más escuchadas en su época y que por estos días vuelve a ser tendencia en redes, será la que llevará al pasado a los fanáticos, explicó el medio.

Según la información descrita, el formato será tipo karaoke y, aprovechando las nuevas tecnologías, cada uno estará desde su casa. Esta sería la primera vez, desde que terminaron, que Zac y Vanessa vuelven a recordar cómo nació el amor de Troy y Gabriela.

En la emisión también se escucharán varios clásicos de la casa de Mickey Mouse, pues Ariana Grande, Demi Lovato y Christina Aguilera llevarán a los usuarios a historias como la de ‘La bella y la bestia’, ‘Hércules’ y ‘La sirenita’.

¿Se acuerda de la canción?