Tras la eliminación de Naren Daryanani de ‘La casa de los famosos’, de RCN, se revivió un asunto del pasado del cual era desconocido para muchas personas.

(Vea también: Naren Daryanani (‘La casa de los famosos’) dice quiénes habrían sido sus dos nominados)

El actor, que hizo de Federico Franco en ‘Padres e hijos’, relató a El Tiempo que en 2008, por cuenta de una confusión en la ciudad de Coral Glabe, condado de Miami-Dade, fue privado de su libertad por algunas horas.

“Fueron las 28 horas más amargas de mi vida, esas que estuve en la celda. No podía comer, no podía dormir, cada dos horas contaban cabezas y nos trataban muy mal. Sí, estuve preso, pero no por robo”, relató Daryanani al medio en mención.

Según el artista, vivía en ese entonces en esa ciudad de Estados Unidos y allí se la pasaba jugando en la playa porque tenía visa de turista y no podía trabajar.

Un día, apareció un señor con una jovencita de 15 años y un niño de 12, la niña lo reconoció de inmediato, pues estaban emitiendo la novela ‘Victoria’, en la que él participó años atrás.

“Allá todos ven Telemundo y no se pierden una novela, la niña me miraba y me decía cosas; pero durante 40 minutos, el señor que los acompañaba, que era como salvadoreño, me trató de homosexual, hasta que perdí la paciencia y me le fui encima. El peladito de 12 años se me botó, saqué una mano y le pegué sin querer al chino, no sé si le desportillé un diente, pero hizo tremendo escándalo”, contó Daryanani, quien dio nombres de los que hubiera eliminado del ‘reality’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Naren Daryanani (@narendaryanani)

Un policía gringo llegó, lo esposó y arrojó al suelo al artista y le dijo que no podían tener en el país a gente como él, ya que lo que él había hecho era deformación de menores.

“Más tarde, un policía cubano que me reconoció cuando me llevaban a Down Town a que me procesaran, me dijo que iba a tratar de ayudarme, luego de unas horas salió y me dijo: “¡Lo logré!”, contó el exparticipante.

Daryanani buscó al policía cubano para saber qué hizo para él quedara en libertad: “Él me explicó que lo que hizo fue poner en el expediente el robo de una soda con dos chocolatinas en un supermercado en Coral Gables, que sumaban 6 dólares con 85, porque de lo contrario me hubiera tocado ir a la corte con overol anaranjado y por desfiguración de menores. Hubiera sido un problema inmenso”.

Lee También

Al ser eliminado de ‘La casa de los famosos‘, Naren Daryanani señaló a Pulzo.com que se extrañó cuando dos de los participantes del ‘show’ lo atacaron con palabras sin razón alguna:

“Veníamos viviendo una realidad muy distinta a la que se vio en el final, pero creo que es un juego y es pura estrategia, eso lo digo por Camilo Díaz ‘Culotauro’ y por Juan David Zapata, que también quiso refutar algo que no tenía sentido”, agregó el intérprete.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.