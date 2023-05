Este fin de semana, el famoso actor vallecaucano preocupó a sus seguidores al contarles el accidente de tránsito que sufrió cuando se movilizaba en moto por una de las carreteras de dicho departamento.

Según mencionó, él iba a unos 80 km/h y se dispuso a adelantar a una camioneta, pero no contaba con que esta se abriera para esquivar un enorme hueco. Sin poder reaccionar a tiempo, el actor —que a principios de 2021 ya se había accidentado— terminó cayendo de lleno en la grieta y salió volando por los aires.

“Casi me mato en este momento. Esa camioneta también casi se mata por culpa de ese hueco”, dijo minutos después del impacto en un video que compartió en sus redes.

Cómo está Mauricio Bastidas luego de accidente

El artista fue llevado a un centro médico para evaluar su estado de salud. Acostado en una camilla, el actor dio más detalles de lo ocurrido.

“Un hueco en la carretera me hizo accidentar. Yo iba detrás de una camioneta a unos 80 km/h, y cuando la iba adelantar me fui al medio de la carretera, pero ella se abrió a la derecha esquivando un hueco y ese hueco me quedó todo a mí. No pude hacer nada, la moto se ancló y yo salí volando. La moto también salió dando vueltas y me cayó en el pecho partiéndome una costilla”, señaló en sus redes.

Con gestos de dolor, Bastidas explicó que los elementos de seguridad (casco y chaqueta especial) salvaron su vida, ya que, además de la fractura de costilla, solo terminó con unos raspones.

“Responsabilizo a Invias y al Estado por este accidente y por mi incapacidad. Tienen que hacerse responsables porque para eso uno paga impuestos y peajes y eso fue a 5 minutos del peaje de Riofrío […]. Tienen que responderme por esto, da mucha rabia, aparte del dolor que estoy sintiendo que es impresionante”, agregó el actor.

Por último, Mauricio Bastidas dijo que interpondría una demanda contra la concesión de la carretera, ya que no es el primer accidente que ocurre en el mismo punto y por el mismo hueco.