El episodio estuvo cargado de historias en las que varios artistas colombianos contaron que se vieron obligados a dejar su vida en el país y empezar de cero en lugares con culturas y tratos completamente diferentes.

Por ejemplo, el actor Pedro Rendón reveló que se tuvo que ir del país porque recibió amenazas al tratar de ayudar a una población vulnerable y le tocó dejar su carrera profesional para incursionar en la construcción, en Estados Unidos.

“Al comienzo fue difícil porque mis manos no estaban acostumbradas y nosotros usábamos unas herramientas de impacto que producen mucha vibración, entonces cada vez que las cogía mi mano se inflamaba y me dolía. Debo reconocer que lloraba y hasta me quejaba”, contó el famoso que protagonizó la única novela en la que actuó Shakira.