Ramiro Meneses no solo es uno de los ganadores de ‘Masterchef Celebrity’, sino también es considerado uno de los mejores actores, directores y productores del país. Sin embargo, no todo es color de rosa en su vida.

En entrevista con Marlon Becerra, el actor contó que padece el síndrome de Asperger, el cual, a grandes rasgos, explicó como una condición por la que no logra estar todo el tiempo conectado con el momento presente.

(Lea también: “Era aterrador”: Ramiro Meneses, ganador de ‘MasterChef’, y su vida en las comunas)

Según detalló, cuando más lo afecta el síndrome es al momento de las interacciones con sus familiares, ya que en algunos momentos se pierde en su mente y no les presta atención.

“A veces no estoy, muchas veces no estoy. Entonces, en mis relaciones cerradas se vuelve complicado. Por ejemplo, con mi hija, a veces ella me dice: ‘Pa’, pa’, y yo le contesto: ‘¿Qué pasó?’, y ella me dice: ‘Te estaba preguntando tal cosa?”, relató Meneses, dejando en evidencia cómo lo golpea el síndrome.