Eran cuatro personas las que iban dentro de este vehículo blindado que se trasladaba por la carretera de conecta a Caucasia con la ciudad de Barranquilla. El hecho sucedió cerca al municipio del Carmen de Bolívar.

En la madrugada de este viernes 2 de diciembre, Silvio Brito; su fórmula y acordeonero, el rey vallenato, Orangel ‘El Pangue’ Maestre; su representante; y el conductor Wilfrido Peinado chocaron fuertemente.

Las pérdidas de este accidente no fueron humanas, solo materiales, pues la camioneta en la que se movilizaban terminó destrozada. Estas son las imágenes que se han compartido del hecho.

Luego, él se pronunció en sus redes sociales y dio un parte de tranquilidad sobre lo que pasó.

Afortunadamente la camioneta es blindada y no nos pasó nada al momento de volcarnos. Me encuentro y me siento bien gracias a Dios Todopoderoso, al igual que Pangue y todos los demás.

— Silvio Brito (@SilvioBritoM) December 2, 2022