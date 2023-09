Taliana Vargas, a parte de ser modelo, actriz, reina de belleza e ‘influenciadora, se ha vuelto activista política gracias a la contienda electoral de la ciudad en la que vive: Cali. En un evento en el que vivió la violencia política, la actriz se sintió bastante afectada y terminó saliendo en redes sociales llorando del susto.

(Vea también: Taliana Vargas abrió polémica por gesto en el Petronio Álvarez; dicen que es “lamentable”)

Los hechos se presentaron en el Foro Distrital de Juventudes que se desarrolló este sábado en el edificio Torre de Cali. Vargas ha hecho parte activa de la campaña política de Alejandro Eder, candidato a la Alcaldía de esa ciudad y su esposo, por lo cual ha participado enérgicamente en encuentros políticos.

Al evento asistieron varios candidatos y el escolta del candidato Wilson Ruiz, Alejandro Gallego, terminó herido en medio con arma blanca en medio de un altercado, en donde hubo intercambio de gritos y puños. El candidato rechazó el ataque por medio de sus redes sociales.

Condenamos enérgicamente la violencia que estalló en el Foro Distrital de Juventudes. Mi escolta Alejandro Gallego fue agredido y en el lugar de los hechos se encontraron cuchillos en el piso.

En este momento no hay garantías para volver a participar en este tipo de foros.

Cali… pic.twitter.com/MCs1Ij1cD4 — Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) September 9, 2023

Lee También

Taliana Vargas presenció violencia política y se desahogó en redes sociales

Taliana Vargas, que también estaba en el lugar y vivió el altercado, se mostró públicamente muy afectada por los hechos y envió un mensaje de conciencia sobre la violencia política en esa ciudad.

“Tengo mucho miedo. Estoy muy asustada, por lo que acaba de pasar en Cali. Esto no puede pasar más, tenemos que aprender a respetar las diferencias. Las formas violentas no son la salida para nada. Tenemos que pensar desde el amor, la comprensión, la compasión. ¿A qué nos lleva la agresión? […] Está bien no pensar igual, tenemos que aprender a vivir con eso, a respetar las diferencias”, dijo la también presentadora en una video publicado en su cuenta de X.

Vargas también llamó la atención sobre el panorama político y pidió no agredir a los candidatos. “Voten en blanco, pero no los agredan. Aquí estamos una familia, con el único fin de hacer las cosas bien por todos. Con hijos pequeños. Respeten al vida. Esto no lleva a la nada. ¿Por qué el país tan dividido por pensar diferentes?”, agregó.

Por último, la actriz también invitó a todos a que dejen de pelear con sus vecinos, en sus familias, porque tienen maneras diferentes de pensar. “Hoy cancelo la agenda social que tenía por miedo, por el bienestar de mi familia”, concluyó.