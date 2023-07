La exreina y actriz y Taliana Vargas le contó a sus seguidores una experiencia que vivió hace pocos días que le cambió la vida. Según narró en un video en sus historias de Instagram, todo ocurrió luego de que dejara a sus hijos en un campamento de verano y se dirigiera a misa, junto a su esposo Alejandro Eder, político vallecaucano. Cuando estaba a punto de llegar a la iglesia, un carro los estrelló fuertemente, justo por el lado en el que se encontraba ella.

“Yo estoy viva de milagro”, aseguró Taliana Vargas en el video. “No nos pasó nada, gracias a Dios, pero te digo que tuve enseñanzas que me cambiaron la vida (…) les digo sinceramente, me cambió la vida en milésimas de segundos y me dejó muchas enseñanzas. Realmente me quitó como una banda de los ojos”, confesó la modelo samaria.