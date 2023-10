Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué, llegó al Palacio Municipal con el respaldo de 46.640 ciudadanos que depositaron su voto de confianza en las elecciones territoriales del 2019.

Una vez en el poder, el mandatario consolidó el Plan de Desarrollo Municipal de la ‘Ibagué Vibra’, el cual marcó transversalmente su gestión, inicialmente fracturada por las inclemencias que trajo consigo la pandemia del Covid-19.

Cumplimientos

En gran medida, los mayores logros relacionados a su gestión administrativa responden a la infraestructura que logró entregar el alcalde Andrés Hurtado previo a la terminación de su paso por el Palacio Municipal.

De lo anterior, sobresale la gestión del mandatario en relación con los escenarios deportivos, en los cuales asegura haber invertido cerca de $ 93.000 millones de pesos.

A la fecha, la ‘Ibagué Vibra’ logró entregar el Coliseo Mayor, el Complejo de Combate, la pista de patinaje, la pista de BMX, el complejo de raquetas y una inversión al estadio Manuel Murillo Toro.

En asuntos de salud, el alcalde Hurtado entregó la Unidad de Salud de Picaleña, en octubre del 2022. Sin embargo, al no ser suministrada de dotación básica para su funcionamiento, el puesto de salud sigue sin operar.

A su vez, de la mano de su exsecretaria de Salud, Johana Aranda, hoy candidata a la alcaldía de Ibagué como fichaje del establecimiento, sacó adelante el manejo de la pandemia del Covid-19, con estrategias para la vacunación del ciudadano ibaguereño.

Por otra parte, el mandatario inició las obras físicas del proyecto de Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp), las cuales comprenden la pavimentación de tramos en las avenidas Quinta, Guabinal, Ambalá y Mirolindo.

A su vez, logró entregar un tramo de la calle 103, la cual llevaba en mal estado desde años atrás y que, originalmente como se pensaba el proyecto, conectaría las comunas 7 y 8 de la ciudad. No obstante, el proyecto vial ejecutado por Hurtado conectó desde la avenida Ambalá hasta la carrera Quinta.

Asuntos pendientes

Desde su campaña política en el 2019 hasta la fecha, hubo varios compromisos sobre proyectos que el alcalde Hurtado adquirió y que, a la fecha, continúan pendientes por empezar a ejecutarse o terminarse.

Aunque su bandera son los escenarios deportivos, algunas obras siguen pendientes en ejecución, hecho que genera dudas respecto a su entrega. El Tejódromo, otro escenario deportivo, aún no ha sido entregado por la Administración. Continúa en ejecución y el mandatario vaticina su entrega antes de cerrar su mandato.

La entrega del anhelado acueducto complementario, el cual capta agua del río Cocora, se encuentra actualmente en un 85 % de ejecución en su última fase. Sin embargo, algunos escépticos de la obra, consideran que no se entregará.

También se iniciaron las obras del tanque de la zona Industrial, conocido localmente como Tanque Fiscalía, el cual recibiría agua del acueducto complementario.

Cabe precisar que esta infraestructura llevaba en abandono desde el 2019 y, en el 2023, la Administración logró ‘destrabar’ los requerimientos administrativos para comenzar labores en la zona.

El Parque Centenario, el cual no fue atendido integralmente durante toda la gestión de la ‘Ibagué Vibra’, se encuentra en pésimo estado y, según la valoración hecha en la última licitación colgada por la Administración municipal, será intervenido de forma estructural.

Lo mismo sucede con la Concha Acústica ‘Garzón y Collazos’, ícono de la cultura regional. El escenario también entró en la licitación y será intervenido a profundidad tras los rezagos que derivaron por la falta de mantenimiento.

Otro proyecto en ejecución es el puente de la calle 60, el cual generó polémica entre la ciudadanía. Debido a la magnitud de la obra, la construcción del deprimido vial se contempla en múltiples etapas. Ad portas de terminar periodo de gestión, la Alcaldía inició hace poco la primera fase del proyecto.

Las obras de las Piscinas Olímpicas de la calle 42, las cuales se convirtieron en un ‘elefante blanco’ tras el desfalco de los Juegos Nacionales del 2015, están a cargo de la Administración central. En lo corrido de la ejecución de la obra, el mandatario mencionó que el complejo estaba “rezado” tras las complicaciones en su ejecución.

No en balde, la Alcaldía inició las obras para su consolidación, las cuales han sido cuestionadas por algunas veedurías por la presencia de grietas. No es deducible si la obra se entrega antes del 2023.

Centro Regional de Atención a Víctimas del Conflicto (Cravic), una obra que reclamaron durante varios meses las víctimas del conflicto armado en Tolima, no logró concretarse en los cuatro años de gestión. A raíz de problemas controversias contractuales, la obra no alcanzó a superar el 24 % de ejecución y fue desestimada por problemas en lo concretos. No obstante, la Alcaldía se comprometió a reintegrar $ 895 millones del fallido Cravic.

