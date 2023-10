El exsenador no ocultó su molestia en el debate de El Tiempo y Citytv cuando Darcy Quinn le preguntó por la primera línea, diciendo que siempre le cuestionan lo mismo y a los demás aspirantes no.

Algunos de sus rivales lo acusaron de ir en contra de la libertad de prensa y el tema se lo volvieron a enrostrar en el debate de Semana, donde Bolívar negó haberlo hecho y dijo que criticó el modelo de debate: “Yo no ataqué a un medio”, señaló, y luego arreció el ataque: “Lo que pasa es que ponen de moderadora, y eso es un error del periódico, a una persona que tiene intereses en Bogotá”.

“Es la esposa del mayor contratista de Bogotá, que maneja el recaudo de Bogotá, que maneja un tema de basuras, entonces me parecía que me estaban atacando porque no comulgo con esas mafias”, añadió.