‘Sigue la w’, aliado de Pulzo, le puso la lupa a una polémica situación que se estaría presentando en el marco de un programa que es financiado por la Alcaldía de Mosquera, en el que se estaría haciendo proselitismo para invitar a las personas de tercera edad a un evento político.

Verónica Espitia, denunciante e integrante del programa ‘Nuevo Amanecer’ para adultos mayores de la Alcaldía municipal, aseguró que fueron invitados a un bingo que se llevará a cabo el próximo 7 de octubre, sin embargo, se trataría un evento realizado por la candidata Adriana Melo.

Según lo relatado por la denunciante, cuando se dirigió a reclamar el tarjetón del bingo las personas encargadas tenían la planilla con los nombres y el número del documento de los integrantes que hacen parte del programa de adulto mayor de la Alcaldía.

“Ellos no nos dijeron que se trataba de una campaña política, le pregunté por qué tenían mis datos y no me dieron respuesta”, aseguró.

Cabe resaltar que Adriana Melo fue la secretaria privada de la Gobernación de Cundinamarca, por lo que estaría usando la base de datos de los adultos mayores de la Alcaldía de Mosquera para realizar campaña política de cara a las elecciones regionales de octubre.

