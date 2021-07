El acto de presentación se llevó a cabo en Santander de Quilichao donde, además de Petro, también contó con la presencia de Roy Barreras y Alexander López Maya, precandidatos presidenciales de ese movimiento, y los senadores Aída Avella, Feliciano Valencia e Iván Cepeda.

La fecha elegida no fue casualidad. El Espectador recuerda que fue el 21 de julio de 1821 que “se aprobó la Ley de libertad de partos, manumisión y abolición del tráfico de esclavos”.

Según ese diario, Márquez dijo que había decidido unirse al Pacto Histórico viendo “la necesidad de articularnos, con mensajes políticos, procesos alternativos para hacer un cambio“, sobre todo después de las recientes manifestaciones del paro nacional.

En ese sentido, dijo representar a “mayorías sociales”, por lo que su intención no es solo figurar al lado de los demás aspirantes, sino ganarles la candidatura presidencial consiguiendo apoyo de sectores de centroizquierda que representan, prosigue el rotativo.

Para ello, la lideresa se propone “cuidar la vida, detener la guerra, seguir implementando el Acuerdo de Paz y entablar un diálogo permanente con todos los sectores“, agrega el mismo medio.

Durante su discurso de lanzamiento, Márquez también se refirió a su posición como la única mujer entre la baraja de candidatos, además primera afrodescendiente en aspirar a la presidencia:

“Si estamos aquí y decidimos juntarnos con los compañeros es porque no me da miedo como mujer llegar al Pacto Histórico a disputarme un espacio, donde el espacio no es para mí, sino para el pueblo y para construir en solidaridad. Cuando sienta que el machismo o el racismo se expresa en este proceso o que no nos permitan construir, sin duda, mi voz siempre estará levantada”, concluyó.