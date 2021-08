En la sección de “premoniciones” del programa de humor ‘Voz Populi’, el periodista aseguró que no se debería esperar mucho de ese proceso.

Felipe Zuleta recordó que “algunos políticos están acusando al presidente de haber participado en política“, luego de una entrevista en medios el fin de semana, a propósito del comienzo de su último año de gobierno el 7 de agosto.

En uno de esos diálogos en El Tiempo, el jefe de estado lanzó halagos contra varios candidatos y precandidatos como Federico Gutiérrez, Alejandro Char y Enrique Peñalosa, lo que la Coalición Esperanza consideró inadecuado.

Por eso, varios políticos que también están en la contienda de las elecciones presidenciales de 2022 como Juan Fernando Cristo, Humberto de La Calle, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo lanzaron la solicitud de investigación por participación indebida en política ante la Procuraduría y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Todo eso, a Felipe Zuleta le pareció que no va para ninguna parte:

“Mi premonición: no va a pasar nada, absolutamente nada. Entre otras cosas porque creo que el presidente puede opinar. Distinto es si sale y dice: ‘Voten por Peñalosa, no voten por Petro’… eso es otro cuento”.

Sin embargo, en el documento, la Coalición Esperanza asegura que Iván Duque no solo promovió candidatos sino que “descalificó candidaturas abiertamente” y eso evidenció su parcialidad.

Incluso, minutos antes de mencionar dichos nombres, el mandatario admitió previamente en la entrevista: “Me va a picar la lengua y me va a poner a hablar de política”.

Entre tanto, en esa misma emisora, el analista Álvaro Forero dio otros argumentos de por qué cree que no pasará nada pese a que Duque habló de candidatos de su sector político a sabiendas de que no puede intervenir en política electoral:

“Lo hizo porque tiene una manera cuidadosa porque sabe que así no tiene consecuencias. Y, además, porque no tiene temor; él sabe que tiene control político de la Comisión de Acusaciones, que en la Procuraduría hay una subalterna de él. Duque tiene controlados todos esos riesgos, si no no lo haría”.

Adicionalmente, el experto le restó importancia a las palabras del mandatario porque “una cosa es intervenir en política como lo hacía Álvaro Uribe, que tenía un gran poder ante la opinión pública y podía de verdad inclinar unos votos y otra cosa cuando el presidente es impopular”.

Forero destacó los gobiernos con alta aprobación sí pueden influir en los resultados electorales y los que la tienen baja no, y en ese sentido dijo que Duque termina haciéndole un favor a Gustavo Petro ante “los errores de su gobierno y la falta de resultados” en su administración.

Apenas han pasado unas horas del comunicado de la coalición, pero no hasta ahora no se ha emitido ningún pronunciamiento de las autoridades correspondientes, y se espera que esta semana se sepa si habrá alguna investigación contra o si si, efectivamente, no pasará nada como consideraron los panelistas de Blu Radio.