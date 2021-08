El presidente Iván Duque concedió varias entrevistas en el inicio de su cuarto año de mandato, pero entre los muchos temas que habló hubo uno que provocó molestia entre los aspirantes a ser su sucesor en la casa de Nariño.

En un comunicado, el grupo de políticos que se hacen llamar la Coalición de la Esperanza, expresaron que pedirán una investigación contra el presidente por “participación indebida en política”.

Juan Fernando Cristo, Humberto de La Calle, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo son las personas que firman este texto en que el señalan a Duque de calificar como “motivantes” las candidaturas de algunos políticos y precandidatos presidenciales.

Lee También

Las palabras las dijo el mandatario en una entrevista con El Tiempo. Allí le preguntaron: “¿Usted cree que su partido podrá revertir esta situación y que el Centro Democrático podrá ganar las elecciones en el 2022?”.

La respuesta de Duque fue: “Me a picar la lengua y me va a poner a hablar de política”. Luego de hablar de cómo él ganó en el 2018, Duque señaló: “Espero que veamos en el país más propuestas y más soluciones, que no sea una campaña de pugnacidad personal ni mucho menos que termine en la diatriba, sino que sea motivada por propuestas. Yo veo personas con grandes capacidades empezando a salir al ruedo y eso me parece muy motivante. Los veo en el Centro Democrático, en el Partido Conservador, del liderazgo regional como Federico Gutiérrez, Alejandro Char, Enrique Peñalosa, personas que tienen una gran capacidad de ejecución haciendo propuestas importantes para el país…”.

La Coalición de la Esperanza recalcó que en Colombia está prohibido que las personas que ejerzan funciones públicas participen en política para favorecer a respaldar a aspirantes a cargos de elección popular, razón por la que pedirán esta investigación.

Este es el comunicado con el que este grupo de políticos quieren poner en aprietos al presidente Iván Duque antes de que comience esta carrera en la que se conocerá al próximo mandatario de Colombia.

“El país no puede caer en manos de los promotores del odio, de la fractura social, de los que quieren dividir al pueblo colombiano. Tiene que ser una elección para consolidar una visión de país”, fue otras de las palabras que dijo el presidente sobre las elecciones presidenciales del 2022 expresadas en El Tiempo.