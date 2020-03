green

La propuesta la hizo con base en el Artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo que prevé la suspensión del contrato de trabajo por varios motivos; sin embargo, para compensar la pérdida de recursos para los empleados, el congresista del Centro Democrático pidió que también se les autorice el retiro de cesantías para compra de alimentos básicos.

Con el fin de proteger el empleo se deben adoptar las sgtes medidas: 1) Autorizar a las empresas a suspender por 60 días los contratos de trabajo 2) Autorizar a los empleados a retirar sus cesantías únicamente para compra de alimentos básicos 3) Otorgar bonos de alimentación — Gabriel J. Vallejo Chujfi (@GabrielJVallejo) March 17, 2020

Vallejo destacó además que es preferible dejar de exigirle a una empresa que pague los salarios de sus empleados, a que cierren completamente sus operaciones o que disminuya sus ingresos en más de un 70 %.

La propuesta no fue bien recibida por decenas de personas que criticaron al congresista porque, según ellos, es “dejar morir a la gente de hambre”; de hecho, un usuario que destacó ser dueño de una pequeña panadería con 16 empleados, mencionó que a pesar de lo que se le viene encima, no ha pensado en suspender los contratos de sus trabajadores, a lo que el representante respondió que “de corazón espera que no se le bajen las ventas y pueda mantenerlos”.

Obvio que se han bajado, pero muy respetuosamente no creo que lo que ud sugiere sea la solución, ahora es que hay que estar firmes y no abandonar el barco. ( la foto es de diciembre) ahora todos estamos con guantes y tapabocas siguiendo las recomendaciones de las autoridades. pic.twitter.com/TsVEciFhzz — Juan Pablo Cardenas Gomez (@JuanPab09518664) March 18, 2020

Ante las críticas y ataques que recibió en su cuenta de Twitter, el representante hizo otro trino en el que mencionó que “es tanto el odio, el resentimiento y el egoísmo que se destila en este país, que ni siquiera para enfrentar el problema sanitario y económico más grave que ha sufrido Colombia en décadas, somos capaces de unirnos y tratarnos con respeto”.