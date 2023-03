Este martes 14 de marzo se conoció la tercera quiebra de un banco en Estados Unidos, que se sumó a las complejas situaciones por los cierres de Silicon Valley Bank y de Signature Bank. La entidad que se les unió es Silvergate Bank, que es especializada en criptomonedas.

(Vea también: Gustavo Petro pide a fondos privados de pensiones traer a Colombia plata que tienen fuera)

Precisamente, el gobierno de Estados Unidos desde la Casa Blanca mandó una alerta a los bancos para que tengan mayores previsiones acerca de los bonos y las reservas hechas en criptomonedas. Ese anuncio tuvo repercusiones en Colombia, ya que los fondos de cientos de empresas quedaron congelados, lo que para el presidente Gustavo Petro representa una amenaza para las pensiones.

“Le solicito a las administraciones de los fondos privados de pensiones, dado el derrumbe de mercados extranjeros, traer al país el ahorro pensional. Hoy el 55 % de la cartera de los fondos pensionales, es decir el ‘stock’ del ahorro de los pensionantes, está fuera del país”, trinó el mandatario.

Le solicito a las administraciones de los fondos privados de pensiones, dado el derrumbe de mercados extranjeros, traer al país el ahorro pensional. Hoy el 55% de la cartera de los fondos pensionales, es decir del stock del ahorro de los cotizantes, está fuera del país — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 14, 2023

Sin embargo, según Caracol Radio, la Superintendencia Financiera le bajó caña a la petición del presidente y emitió un documento en el que intentó calmar las aguas sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos y las repercusiones que podría tener en Colombia.

De acuerdo con la emisora, la entidad manifestó que la banca colombiana no presenta impacto directo sobre el sistema financiero por la quiebra de Silicon Valley Bank. También, señaló que los establecimientos de crédito no tienen inversiones de capital en compañías diferentes a sus filiales, por lo tanto no están expuestos directamente con el cierre de los tres bancos en Estados Unidos.

Lee También

Finalmente, la Superfinanciera manifestó que los fondos privados de pensiones no presentan inversiones directas en el Silicon Valley Bank, lo que tienen es algunas inversiones en fondos que siguen indices accionarios que pueden afectar la valorización, según la cadena radial.